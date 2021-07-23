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    • 24.07.2021 06:27
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    Uludağ'da piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp! Gülefer Boynukısa her yerde aranıyor

    Bursa Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    DHA
    Odun toplamaya giden kadın kayboldu!

    Bursa Uludağ'a piknik için gelen ve burada odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan, 11 saattir kendisinden haber alınamayan Gülefer Boynukısa (59) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    Bursa Uludağ Çobankaya mevkisine sabah saatlerinde piknik yapmak için ailesiyle beraber çıkan Gülefer Boynukısa, saat 14.00 sıralarında odun toplamak için ormana girdi. Boynukısa, uzun süre dönmeyince ailesi aramaya başladı.

    Yaşlı kadına ulaşamayan ailesi bir süre sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH ekipleri arama çalışmalarına katıldı.



        SAATLERDİR İZ YOK
        Yaklaşık 100 kişilik ekibin arama yaptığı bölgede Boynukısa'dan 11 saattir herhangi bir ize rastlanmadı.


        ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
        Ekipler, Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmalarına devam ediyor.

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        A Haber ekibi yaşadıklarını anlattı
        Haberler Güncel Uludağ'da piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp! Gülefer Boynukısa her yerde aranıyor