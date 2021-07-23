Başkan Erdoğan'dan selin vurduğu Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Güneysu ilçesinde, Merkez Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Başkan Erdoğan, namazın ardından, hayatını kaybeden bir vatandaş için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

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Başkan Erdoğan, Rize'de kıldığı cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Sevgili hemşehrilerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz.





BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ

Sözlerimin hemen başında Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

Tabi hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz, hem de bizler afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz.





Güneysu'da 210 kilogram yağışın düştüğü bu afet su baskınlarına ve heyelana sebep oldu. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere, tüm Rizeli hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım gerek milletvekili arkadaşlarım hemen bölgeye geldiler.

Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur. İçme suyu hatlarında ve depolarında da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor.

Gerek AFAD gerekse sosyal yardımlaşma vakfımız vasıtasıyla kira, taşınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gereken tardımlar yapılmaya başlanmıştır.





Acil ihtiyaçlar için 18 milyonluk liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı.







119 köyde binaların hasar tespitleri 2 gün içinde tamamlanmıştır.

Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda 665 yapı tespit edildi. Bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan projelerimizi devreye alıyoruz. Selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Konutlarımızı inşa edeceğiz.



1 yıl içinde 550 konut inşaa edeceğiz, 50 adet köy evi yapacağız, 5 çay evi yapma kararı aldık.



Erdoğan, daha sonra cami çevresindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

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