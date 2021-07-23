Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Rize'den sonra Artvin'de konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Mağdur vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı bunun takibini yapacak. Az önce İçişleri Bakanım da onu söyledi. İlk andan itibaren Arhavi dimdik durdu dedi. Dediler ki sabır ve siz sabrettiniz.

"DAHA ÇOK ESNAFLARIMIZIN MADDİ SIKINTISI VAR İNŞALLAH ONLARI DA BİR AN ÖNCE GİDERECEĞİZ"

İdarecileriniz olarak biz de sabreden vatandaşlarımıza karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Konut noktasında sıkıntı varsa, ki önümüze pek ciddi fatura çıkmadı. Daha çok esnaflarımızın maddi sıkıntısı var. İnşallah onları da bir an önce gidereceğiz. Ödemeleri en kısa zamanda yaparak sizlere ulaştıracağız.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Tabii ki felaket bir imtihandır. Ama ona sabretmek ayrı bir imtihan. Arhavi bunu gösterdi. Şunu bilesiniz ki, bu kardeşleriniz de bu tür felaketler karşısında pes etmez, imkanımız, gücümüz var. Elhamdülillah Türkiye eski Türkiye değil.

Şu anda güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda yolda bırakmaz, bunu böyle biliniz. Şu anda bakan arkadaşlarım yanımda. Milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanım yanımda. Hep birlikte inşallah düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz ve inşallah benim Arhavili kardeşlerim 'Allah devletimizden razı olsun' diyene kadar.

Çok teşekkür ediyorum, tekrar ölenlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aranmakta olan 2 kardeşimizi bulmak suretiyle en azından aileleriyle huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum. Sağolun, varolun, tekrar bayramınız mubarek olsun, cumanız mubarek olsun inşallah, teşekkür ediyorum.

ÖNCE RİZE'YE GİTTİ

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Rize'de kıldığı cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

RİZE'DE 1 YIL İÇİNDE 550 KONU YAPILACAK

1 yıl içinde 550 konut inşa edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için 18 milyonluk liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı." dedi.

Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti.

Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.