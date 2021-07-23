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    • 23.07.2021 20:58
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü. Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

    Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

    Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

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