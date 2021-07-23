Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon! 449 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

ŞEHİT HASAN CEVHER UNUTULMADI

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden geçtiğimiz günlerde Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'in adı yazıldı.

VAN'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ayrıca Van'da yürütülen operasyon kapsamında 265 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Van'ın İpekyolu ilçesinde takibe alınan bir araçta narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada 564 paket halinde 265 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheli M.Ü. ve G.Ü. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirild.