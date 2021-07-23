FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'deki Ayna'nın parası Dumankaya ailesinden





İşte o e-mail: Saim Orhan:



"Uğur abi selamlar. Nasılsınız. Sizce uygun olursa sizi sıkıntıya sokmuyorsa, biz Ayna'ya verdiğiniz desteğin önümüzdeki eylül ayından itibaren yine devam etmesini istiyoruz. Allah razı olsun kaç yıldır samimane desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Ve bizi başkalarına muhtaç etmediniz.





Sizce uygunsa sözleşmeyi Eylül 2015 başında yenileyebiliriz. Müsait anınızda sizi TV'de de ağırlamak isterim. Beraber yemek yiyip ardından TV stüdyolarını arzu ederseniz gezebiliriz. En derin selamlarımla..."







Uğur Dumankaya: "Tamam hocam problem yok... Teşekkürler."



Şirketin silinen kayıtlarında, Dumankaya Merkez ofisinde Uğur Dumankaya ile Mehmet Saim Orhan'ın 10 Aralık 2015'te kahvaltı yaptıkları da ortaya çıkarıldı.





Saim Orhan'ın gönderdiği bir diğer e-mail ise şu şekilde:



"Abi biliyorsunuz Aralık 2015'ten itibaren artık fatura kesmiyoruz. Abi sizin muhasebeye bildirdik ama cevap alamadık. Az bir bakiye kaldı ödenmeyen 13 bin lira. Çekimlere devam ettiğimizden bu miktar bizim için önem arz ediyor.



Nasipse Pazartesi çekime çıkacağım. Yardımcı olabilirseniz sevineceğim."