15 Temmuz gecesi Türksat yayınlarını kesmeye çalışan sivil Dumankaya yöneticisi çıktı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Dumankaya Şirketler Grubu'na yönelik yargılanması devam eden 63 sanıklı davaya, şirkete atanan kayyum heyetinin gönderdiği rapor damga vurdu.
DUMANKAYA AİLESİNİN SAVUNMASI ÇÖKTÜ
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına giren raporla, Dumankaya ailesinin FETÖ ile 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra iltisakını kestiği savunması çöktü.
İŞTİRAKİN KURUCUSU
15 Temmuz darbe gecesi Ankara Gölbaşı'nda bulunan Türksat yayınlarını kesmeye çalışan bir sivilin Dumankaya Şirketler Grubu yöneticileri arasında olduğu ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Dumankaya Grubu iştiraklerinden biri olan ZET Zeki Bina ve Ev Teknoloji Ürünleri şirketi Aydın Yavuz tarafından 1 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. 7 Mart 2014 tarihinde ise Ayla Dumankaya Pirinççi'nin eşi Yusuf Pirinççi'ye, 8 Eylül 2016'da ise Halit Dumankaya'ya devredildi.
İLETİŞİMİ KESECEKTİ
FETÖ'nün amacı 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanındaki direnişin ekranlardan yansımasını engellemek, tüm ulusal yayınları kesmek, Türkiye'yi darbenin bastırılmaya başlandığından bihaber bırakmaktı. Türksat binasını işgal eden darbeciler yayınları kesmeyi başaramayınca bu iş için sivil FETÖ mensuplarını Türksat binasına çağırdı. 4 sivil farklı illerden gelip Ankara AŞTİ'de buluştu. Bu kişiler, Türksat binasına girmeye çalışırken emniyet birimlerince gözaltına alındı. Darbeci askerler, yayınları kesemeyince bu kez Türksat'ın bombalanmasına karar verdi. Savaş uçaklarından tesise 4 bomba attılar. O gece Türksat'ın 2 çalışanı şehit, 4 çalışanı gazi oldu.