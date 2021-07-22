Bursa'da feci kaza! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil sulama kanalına uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde seyreden Y.K. idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 16 SRM 75 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SRM 75 plakalı araç yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ancak yol kenarındaki park ve koşu yoluna savrulan K 5258 BM plakalı otomobil ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek önce demir korkulukları parçaladı ardından Nilüfer Çayı'nın bir kolu olan Yunuseli Alman Sulama Kanalı'na uçtu.
Otomobilin, yaklaşık 7 metrelik sulama kanalına uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar yaralılara ulaşmakta güçlük çekerken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler sulama kanalına merdivenle inerek yaralılara ulaştı.