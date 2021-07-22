Bursa'da feci kaza! Hafif ticari araçla çarpışan otomobil sulama kanalına uçtu: 3'ü ağır 5 yaralı



Sağlık ekipleri, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ş.Ç. ile H.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. AFAD ve itfaiye ekipleri de ters dönen otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.