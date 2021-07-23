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    Başkan Erdoğan'dan Hatay’ın anavatana katılmasının 82. yıldönümü mesajı: Güç katmıştır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın anavatana katılmasının 82. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay’ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    İHA
    Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    "GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE GELECEĞE AYNI AZİM VE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

    Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Yüzyıllarca kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezi Hatay'ın anavatan Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır. Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

    Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.

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