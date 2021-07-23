Fas'tan 'İsrail'in ürettiği Pegasus isimli casus yazılımla telefonları dinlediği' iddialarına yanıt: Kanıtlayın

Fransız "Jeune Afrique" dergisine röportaj veren Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
KANIT İSTEDİ
Burita, "Fas'la ilgili bu iddiaları ortaya atan kişi ya da kurumların, delil getirmeleri ya da yargı önünde bu iftiralarının sonuçlarına katlanmaları gerekir. Adaletin rolü, maddi deliller çerçevesinde iddiaları kanıtlamaktır." ifadesini kullandı.
Burita ayrıca Fas'ın, özellikle teröre karşı yürütülen küresel mücadelede kullandığı güvenlik sistemlerinin etkinliği sayesinde ortakları nezdinde güvenilir bir müttefik olduğunu sözlerine ekledi.
FAS'IN "FRANSA CUMHURBAŞKANI'NI VE KABİNESİNİ DİNLEMEYE ÇALIŞTIĞI" İDDİASI
Fas'ın İsrailli "Pegasus" yazılımıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nı ve kabinesini dinlemeye çalıştığı iddia edilmişti.