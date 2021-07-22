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    • 22.07.2021 23:46
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım" dedi.

    Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden artan vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.




    "AŞILANMA ORANI DAHA DÜŞÜK OLSAYDI..."
    "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık" diyen Bakan Koca, "Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım" şeklinde konuştu.

    "YARIN MUHTEMELEN DAHA YÜKSEK BİR SAYIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"
    Vaka sayılarının artabileceğini işaret eden Sağlık Bakanı, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım"