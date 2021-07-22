Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım"







"AŞILANMA ORANI DAHA DÜŞÜK OLSAYDI..."

"Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık" diyen Bakan Koca, "Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım" şeklinde konuştu.



"YARIN MUHTEMELEN DAHA YÜKSEK BİR SAYIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Vaka sayılarının artabileceğini işaret eden Sağlık Bakanı, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım" ifadelerini kullandı.