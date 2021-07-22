Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dışarıdan fonlanan medya organlarına ilişkin konuştu: Bu bir ulusal güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de önemli adımlar atabileceği yönünde Rum tarafının ve Yunanistan'ın tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin her yıl 20 Temmuz'da üst düzey yönetim ile KKTC'ye gidip, Barış ve Zafer Bayramı etkinliklerine katıldığını hatırlattı.

Bunun bir milli mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirdi. KKTC'nin gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse hidrokarbon açısından haklarını korumak için garantör ülke ve anavatanı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, bunu yaparken de hiç tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Hiçbir şekilde KKTC ve Türkiye'nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız."

Çavuşoğlu, ABD'nın aynı gün Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma toplantısı gerçekleştirdiğini kaydetti.