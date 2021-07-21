Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2021 13:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 13:54
    ABONE OL

    Valilik sel bilançosunu açıkladı: Rize'de 47 bina yıkıldı! 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

    Rize’de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, 41 araç ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

    AJANSLAR
    Valilik bilançoyu açıkladı! 6 il için kritik uyarı

    Rize'de, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.


    VALİLİK AÇIKLADI


    Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.


    Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98'dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.

        '79 KONUT TAHLİYE EDİLECEK'
        Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        BİR YAĞIŞ UYARISI DAHA
        Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

            Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

            Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel bakımdan kuvvetli olması bekleniyor.

            Orta Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aslan ailesinde yavru sevinci
            Haberler Güncel Valilik sel bilançosunu açıkladı: Rize'de 47 bina yıkıldı! 6 il için kuvvetli yağış uyarısı