Rize'deki sel ve heyelan felaketinde canlarını son anda kurtardılar: O anlar kamerada

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel afetinde, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Canlarını son anda kurtardılar
Görüntülerde, Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün toprak yığınıyla koparak sürüklendiği, çevrede çay bahçesinin hasar gördüğü, evin dışına çıkan 9 kişinin de uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor.
Ağaçların da devrildiği görüntülerde, 4 katlı binadan çıkanların koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.
'BANA ÇOCUKLARIM KALDI, ALLAH BİZİ KORUDU'
Heyelanda tanık olduğu korku dolu anları anlatan Gülizar Karali (65), "Çok yağış vardı, yukarıdaki eski ev daha güvenli diye oraya çıktık. Oğullarım da yeni evin üst katında dereyi izliyordu.