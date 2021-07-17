Rize'deki sel ve heyelan felaketinde canlarını son anda kurtardılar: O anlar kamerada







Çok korktuk. Dışarı çıkmamızla arkamızdan büyük bir gürültüyle heyelan geldi. Önüne kattığını sürükledi. O panikle çocuklarımı göremedim, daha da büyük korku yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadan bunu atlattık" ifadelerini kullandı.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkının meydana geldiği anımsatıldı.