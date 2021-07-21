Türk Yıldızları KKTC'de nefes kesti! MSB'den göğsümüzü kabartan görüntüler





KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam eden törende resmi geçit düzenlendi. Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da gösteri yaptı. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızları, gönülleri fethetti.