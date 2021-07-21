Türkiye, bir başarıya daha imza atmaya hazırlandı: Muharip İnsansız Uçak Sistemi 2023'te hazır

SİHA'larla dünyada büyük bir başarıya imza atan BAYKAR'ın mühendisleri, yeni proje için harıl harıl çalışmaya başladı. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ile ilgili "Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" açıklamasını yaptı.

Bayraktar "İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. Savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZELLİKLERİ

MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak.

1.5 TONA yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak.

HAVA-HAVA, Hava- Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek.



RADARA az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek.

KATAPULT yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkacak.

YAKALAMA kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek.

DİKEY kuyrukları ve önde bulunan kanard denilen yatay kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak.

YAPAY zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek...