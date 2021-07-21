Başkan Erdoğan'dan CHP'ye '15 Temmuz' tepkisi: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu

"BUNLARIN SADECE YALAN ÜZERİNE KURULU BİR HAYATLARI VAR"

Bunların hayatından, bunların başından geçmiş böyle bir şey yok, olmamış zaten. Bunların sadece yalan üzerine kurulu bir hayatları var, bir düzenleri var. Akşam bir başka yalan, sabah bir başka yalan… Hele bunları konuşan zatın zaten siyasette bir dünyası yok. Biz tabii hayatımızı siyasetin içinde bu tür olaylarla yaşayarak geçirdiğimiz için böyle bir farklılığımız var. Onun için de hayata bakışımız çok çok farklı. Biz o gece de her zaman olduğu gibi sadece Rabb'imize güvendik."

Ankara'daki 15 Temmuz Müzesi'nin görülmesini tavsiye eden Başkan Erdoğan, güzel bir eserin ortaya çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta o geceyi canlandırıyor. Sizi alıp beş yıl önceye götürüyor." dedi.

ÖZTRAK'IN SKANDAL SÖZLERİ

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'cü hainlerin tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen ve meydanlarda milletle beraber darbeye karşı koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.