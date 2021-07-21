Başkan Erdoğan'dan CHP'ye '15 Temmuz' tepkisi: Ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" tanımlaması yapanlar olduğu hatırlatılarak, "Hatta biraz daha ileri giderek sizin o gece, 'uçan sarayla semalarda olduğunuzu' söylediler. Muhalefetin 15 Temmuz konusundaki bu sulandırma, hafifleştirme söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"NE ZAMAN VURULACAK DİYE HERHALDE BİZİ İZLİYORDU"
"Bizim o gece geldiğimiz uçak, 14 kişilik bir uçaktı. Üstelik o gece F-16'lar bizim üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu. Derdi oydu. Ama kudret, kuvvet sahibi olan Allah'tır. Orada on binler bizi bekliyordu. Biz on binlerle buluştuk, on binlerle kucaklaştık. On binlerle beraber üzerimizden geçen F-16'lar da oldu, helikopterler de oldu. Bunları bir taraftan takip ettik. Bu işi yaşayanlardan bir tanesi de Ümit Paşa'ydı, o zaman Birinci Ordu Komutanı'ydı. Önce ona bir açıklama yaptırdık, ardından da biz basın açıklamamızı yaptık. Biz oradaydık ve noktayı koyacağım zamana kadar biz Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmadık. Noktayı koyduk ve ertesi gün oradan o şekilde ayrıldık.
"BUNLARIN SADECE YALAN ÜZERİNE KURULU BİR HAYATLARI VAR"
Bunların hayatından, bunların başından geçmiş böyle bir şey yok, olmamış zaten. Bunların sadece yalan üzerine kurulu bir hayatları var, bir düzenleri var. Akşam bir başka yalan, sabah bir başka yalan… Hele bunları konuşan zatın zaten siyasette bir dünyası yok. Biz tabii hayatımızı siyasetin içinde bu tür olaylarla yaşayarak geçirdiğimiz için böyle bir farklılığımız var. Onun için de hayata bakışımız çok çok farklı. Biz o gece de her zaman olduğu gibi sadece Rabb'imize güvendik."
Ankara'daki 15 Temmuz Müzesi'nin görülmesini tavsiye eden Başkan Erdoğan, güzel bir eserin ortaya çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta o geceyi canlandırıyor. Sizi alıp beş yıl önceye götürüyor." dedi.
ÖZTRAK'IN SKANDAL SÖZLERİ
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'cü hainlerin tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen ve meydanlarda milletle beraber darbeye karşı koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.