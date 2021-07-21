MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi.

5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.