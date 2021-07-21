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    • 21.07.2021 19:33
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    MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi.... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Mehmetçik kalleşlere göz açtırmıyor!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi.

    5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi