Türkiye'ye ait F-16'lardan Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi: Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, görevi içeren görüntülerin yer aldığı video da paylaştı.