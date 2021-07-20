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    Türkiye'ye ait F-16'lardan Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi: Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti

    Türkiye'ye ait F-16'lar NATO görevi kapsamında bulunduğu Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, "Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    Türkiye'ye ait savaş uçakları Polonya'da uçtu

    NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlık, görevi içeren görüntülerin yer aldığı video da paylaştı.

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    Haberler Güncel Türkiye'ye ait F-16'lardan Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi: Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti