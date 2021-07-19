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    • 19.07.2021 13:10
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    Kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi?

    Kurban kesmek farz mı sünnet mi? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir? Bu soruların yanıtlarına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2021 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Aldıkları kurbanları kesmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi kimler kurban kesebilir oldu. Kadınlar kurban kesebilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi?

    Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir? Kurban Bayramı'na sayılı bir süre kala, merak edilen konulardan birisi kimlerin kurban kesebileceği oldu. Bu nedenle kurban kimlere düşer sorusu arama motorlarında sıkça sorgulanan konulardan birisi. Peki; kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Allah-ü Teala'ya yakınlık sağlamak amacı ve udhiyye manasıyla kesilen hayvanı tanımlayan kurban, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kanının akıtılmasıyla idrak edilecek.

    KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

    Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.

    KURBAN KİMLERE DÜŞER?

    Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben, "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" (el-Kevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Resûl-i Ekrem'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta, "Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın" (Müsned, II, 321; İbn Mâce, "Eđâĥî", 2); "Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vâciptir" (İbn Mâce, "Eđâĥî", 2; Tirmizî, "Eđâĥî", 18) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

    Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler, gerekli şartları taşıyanların Kurban Bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Resûl-i Ekrem'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından, ayrıca bu yöndeki sahâbe uygulamasından hareket ederler.

        KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

        Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için aranan şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için müslüman, akıl bâliğ (ergen), mukim ve zengin olması şartları birlikte aranır.

        Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi dinî hükmü konusundaki görüş farklılığına bağlı olarak gereklidir veya sünnettir.

        Bu fakihler, kurbanın malî bir ibadet oluşunu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır. Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed ve Züfer ile Şâfiîler'e göre kurban mükellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve uygulamada bu görüş ağırlık kazanmıştır.
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        Haberler Güncel Kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi?