Kurban eti nasıl ve ne zaman yenir? Kanlı et yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kaç saat dinlendirilmesi gerekir?

Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl tüketilmeli? Soruları her sene olduğu gibi bu sene de merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar kurban keserken, tüketirken veya temizleme aşamasında dikkat edilmesi gereken detayları araştırılmaya başlandı. Kurban eti temizliği çok önemlidir. Bu nedenle kurbanı ister kendiniz kesin isterseniz kasaptan satın alın mutlaka temizleme aşamasından geçirmelisiniz. Bu bağlamda, kurban etinin nasıl tüketilmesi konusunda uzman isimden öneriler geldi. Kurban etinin 24 saat dinlendirildikten sonra sebze ve meyve gibi lifli gıdalarla beraber tüketilmesi tavsiye ediliyor.
ETİN KANININ TEMİZLENMESİ
Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur. Bu yüzden belirli yöntemler dahilinde etin temizlenmesi sağlıklı bir şekilde pişirilip güven içerisinde tüketilmesini sağlar.
Etin kanının temizlenmesi sırasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri et çiğ haldeyken bir kap içerisine konulduktan sonra soğuk suda 15 ila 20 dakika bekletilmesidir.
Soğuk su etin üzerindeki kanın arındırılmasında büyük rol oynamaktadır.
KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ? DİKKAT ÇEKEN 24 SAAT UYARISI!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kırmızı etin yanında sebze ve meyve gibi lifli gıdaların tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Ulutin, "Kırmızı et kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırır. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır. Ayrıca sindirimi zor olduğu için etin bir gün dinlendirip sonra tüketilmesinde fayda var" dedi.
Kurban seçerken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulutin, "Bilmediğiniz yerden kurbanlık almayın, sağlık açısından zararlıdır. Veteriner hekim kontrolünden geçmemiş etlerde tüberküloz, brusella ya da parazit varsa insanlara bulaşabilir. Bayramımız zehir olmasın, iyi seçim yapaya özen gösterin" diye konuştu.
BUZLUKTAN ÇIKARILIP TEKRAR DONDURULAN ET BESİN ZEHİRLENMESİ YAPABİLİR
Etlerin usule uygun olarak kesilmesini öneren Prof. Dr. Ulutin, "Hayvanlar korktuğu veya acı çektiği zaman salgıladığı hormonlarla etlerde acılaşma ve lezzet kaybı olabiliyor. O nedenle kesim çok önemlidir. Kurban kesildikten sonra etleri porsiyonlara ayırın ve steril edin yani temiz poşette veya saklama kabında tutun. Porsiyonlamayı evde yaşayan aile sayısına göre yapamaya dikkat edin. Çünkü buzluktan çıkarılıp, fazla geleni eti yeniden dondurmak besin zehirlenmesine neden olur. Tedbirli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.