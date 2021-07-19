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    • 19.07.2021 13:16
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    Kurban eti nasıl ve ne zaman yenir? Kanlı et yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kaç saat dinlendirilmesi gerekir?

    Kurban eti nasıl tüketilmelidir? Kurban Bayramı'nın heyecanı yaşanırken en merak edilenler arasında kurban etini tüketmeden önce dikkat edilmesi gerekenler oluyor. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayıp, kesilen kurbanlıkların etlerini paylaşarak ibadetlerini yerine getirecekler. Bu sene Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramda kurban kesecek vatandaşlar 'Kurban eti nasıl tüketilmeli? Kanlı et yıkanır mı?' Sorularının yanıtını arıyor. Bu bağlamda, kurban etinin nasıl tüketilmesi konusunda uzman isimden öneriler geldi. Kurban etinin 24 saat dinlendirildikten sonra sebze ve meyve gibi lifli gıdalarla beraber tüketilmesi tavsiye edilirken, "Etlerde kolesterol gibi kalp, damar sistemine zarar verecek yağlar vardır. Aşırı tüketilmesi neticesinde kalp hastası olanların hastalığı artar." denildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban eti nasıl yenir? Kurban eti nasıl saklanır?

    Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti nasıl tüketilmeli? Soruları her sene olduğu gibi bu sene de merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar kurban keserken, tüketirken veya temizleme aşamasında dikkat edilmesi gereken detayları araştırılmaya başlandı. Kurban eti temizliği çok önemlidir. Bu nedenle kurbanı ister kendiniz kesin isterseniz kasaptan satın alın mutlaka temizleme aşamasından geçirmelisiniz. Bu bağlamda, kurban etinin nasıl tüketilmesi konusunda uzman isimden öneriler geldi. Kurban etinin 24 saat dinlendirildikten sonra sebze ve meyve gibi lifli gıdalarla beraber tüketilmesi tavsiye ediliyor.

    ETİN KANININ TEMİZLENMESİ

    Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur. Bu yüzden belirli yöntemler dahilinde etin temizlenmesi sağlıklı bir şekilde pişirilip güven içerisinde tüketilmesini sağlar.

    Etin kanının temizlenmesi sırasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri et çiğ haldeyken bir kap içerisine konulduktan sonra soğuk suda 15 ila 20 dakika bekletilmesidir.

    Soğuk su etin üzerindeki kanın arındırılmasında büyük rol oynamaktadır.

    KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ? DİKKAT ÇEKEN 24 SAAT UYARISI!

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kırmızı etin yanında sebze ve meyve gibi lifli gıdaların tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Ulutin, "Kırmızı et kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırır. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır. Ayrıca sindirimi zor olduğu için etin bir gün dinlendirip sonra tüketilmesinde fayda var" dedi.

    Kurban seçerken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulutin, "Bilmediğiniz yerden kurbanlık almayın, sağlık açısından zararlıdır. Veteriner hekim kontrolünden geçmemiş etlerde tüberküloz, brusella ya da parazit varsa insanlara bulaşabilir. Bayramımız zehir olmasın, iyi seçim yapaya özen gösterin" diye konuştu.

    BUZLUKTAN ÇIKARILIP TEKRAR DONDURULAN ET BESİN ZEHİRLENMESİ YAPABİLİR

    Etlerin usule uygun olarak kesilmesini öneren Prof. Dr. Ulutin, "Hayvanlar korktuğu veya acı çektiği zaman salgıladığı hormonlarla etlerde acılaşma ve lezzet kaybı olabiliyor. O nedenle kesim çok önemlidir. Kurban kesildikten sonra etleri porsiyonlara ayırın ve steril edin yani temiz poşette veya saklama kabında tutun. Porsiyonlamayı evde yaşayan aile sayısına göre yapamaya dikkat edin. Çünkü buzluktan çıkarılıp, fazla geleni eti yeniden dondurmak besin zehirlenmesine neden olur. Tedbirli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

        KURBAN ETİ NE ZAMAN TÜKETİLMELİDİR?

        Kesilen kurban etinin ilk gün tüketilmesini sindirim açısından önermediğini aktaran Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Bir gün sonra dinlenmiş etin yenmesini tavsiye ediyorum. İlla yiyecekseniz de aşırıya kaçmadan yanında sebze tüketmenizde fayda var. Etlerde kolesterol gibi kalp, damar sistemine zarar verecek yağlar vardır. Aşırı tüketilmesi neticesinde kalp hastası olanların hastalığı artar. Rahatsızlığını bilmeyen kişilerde ise ani kalp krizi ve inmeye kadar gider. Sindirim sisteminde bazı problemler yaşanabilir. Aşırı tüketim sonucunda karaciğerin zorlanması, safra kesesi ve pankreas gibi organlarda enzimlerin salınmasındaki bozuklukların tetiklenmesi sonucunda şişkinlik, karın ağrısı, mide spazmı adını verdiğimiz rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır" dedi.

        AŞIRI YAĞLI ETLERDEN UZAK DURUN

        Kırmızı et tüketimini kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ulutin, "Aşırı yağlı etlerin tüketilmemesi çok önemli ya da tüketilirse yanında meyve, sebze ve salata gibi lifli besinleri de yemenizi öneririm. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır" diye konuştu.

        Prof. Dr. Ulutin, "Sakatatlar trigiliserit dediğimiz çok zararlı yağ deposu olmasına rağmen demir ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. Sağlığa uygun olarak temin edilmişlerse çocuklara yedirilmesinde sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

        KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

        Et tüketilirken etin niteliği yanında nasıl pişirileceği, ne kadar ve hangi besinlerle birlikte tüketileceği de önemlidir. Bu nedenle kurban etinin ne miktarda, nasıl ve ne ile birlikte tüketileceğini bilmek, sağlıklı saklama, hazırlama ve pişirme yöntemlerini uygulamak, hasta bireyler kadar, sağlıklı kişiler için de önemlidir.

        Eti pişirmek için bazı teknikleri vardır. Bunlar; kızgın tavaya bırakılıp alınması, %25 sadece merkez pembelikte pişirilmesi, %75 oranında merkezin çiğ kalması, pişme kıvamına yaklaşmış şekilde pişirilmesi ve %50 oranında merkezin çiğ kalması ve etin tam pişmiş kıvamda pişirilmesidir.
        Yapılan araştırmalara göre çiğ etin içindeki patojenlerin sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olduğunu savunan uzmanlar olduğu gibi, içindeki salmonella gibi hastalık yapıcı bakteriler nedeniyle pişmiş kıvamda tüketilmesi gerektiğini savunan farklı görüşler de vardır.

        Sağlık açısından baktığımızda etin yağda aşırı kızartılması ve kömür ızgarasında ateşe çok yaklaştırılarak pişirilmesi kanserojen maddelerin oluşmasına ve vitaminlerin kaybına, etin dış yüzeyinin yanmasına, dolayısıyla su ve besin değerlerinin kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle pişirme yöntemi olarak kızartma ve çok yüksek ısıda pişirme yerine, haşlama ve fırında ızgara yöntemleri kullanılmalıdır.
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        Haberler Güncel Kurban eti nasıl ve ne zaman yenir? Kanlı et yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kaç saat dinlendirilmesi gerekir?