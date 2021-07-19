Kurban eti nasıl ve ne zaman yenir? Kanlı et yıkanır mı? Kurban eti nasıl saklanır? Kaç saat dinlendirilmesi gerekir?

ETİN KANININ TEMİZLENMESİ

Etin üzerinde bırakılan kan bir çok kişinin bildiği üzere bozulmasına neden olur. Bu yüzden belirli yöntemler dahilinde etin temizlenmesi sağlıklı bir şekilde pişirilip güven içerisinde tüketilmesini sağlar.

Etin kanının temizlenmesi sırasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri et çiğ haldeyken bir kap içerisine konulduktan sonra soğuk suda 15 ila 20 dakika bekletilmesidir.

Soğuk su etin üzerindeki kanın arındırılmasında büyük rol oynamaktadır.

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ? DİKKAT ÇEKEN 24 SAAT UYARISI!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kırmızı etin yanında sebze ve meyve gibi lifli gıdaların tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Ulutin, "Kırmızı et kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırır. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır. Ayrıca sindirimi zor olduğu için etin bir gün dinlendirip sonra tüketilmesinde fayda var" dedi.

Kurban seçerken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulutin, "Bilmediğiniz yerden kurbanlık almayın, sağlık açısından zararlıdır. Veteriner hekim kontrolünden geçmemiş etlerde tüberküloz, brusella ya da parazit varsa insanlara bulaşabilir. Bayramımız zehir olmasın, iyi seçim yapaya özen gösterin" diye konuştu.