FETÖ’cü Erkan Irmak FETÖ'nün 'kurban' oyununu itiraf etti: Paraların nereye gittiği belli değil

15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışan ve 251 vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri karıştıkları skandalları ve örgütün karıştığı olayları itiraf etmeye devam ediyor.
FETÖ'CÜ ERKAN IRMAK'TAN 'KURBAN' İTİRAFI
FETÖ'cü Salim Zeybek 'Adil Öksüz' itirafının ardından bir itiraf da FETÖ'cü Erkan Irmak'tan geldi.
FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde yer alan Erkan Irmak, yayınladığı videoyla itirafta bulundu.
TOPLANAN KURBAN PARALARININ NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL
Örgütün yıllarca topladığı kurban paralarının küçük bir kısmı ile kurban kesimi yapılırken paranın büyük bir kısmının ise nereye gittiğinin net olarak belli olmadığını söyleyen Irmak, küçükbaş hayvan hisselerinde 100 dolar üzerinden hisse parası toplandığını ve Afrika'da 25-30 dolar üzerinden kestirildiğini söyledi. Yenişafak'ın yayınladığı videoya göre Irmak vacip kurban dışındaki kurbanların ise kesilmediğini itiraf etti.
İşte Irmak'ın o itirafları;
"Şimdi size FETÖ'nün maddi kaynaklarından birinden bahsetmek istiyorum. Kurban Bayramı öncesinde örgüt üyelerinin eş dost akraba ve bilumum bütün tanıdıklarından normal halktan topladıkları Kurban paralarından bahsetmek istiyorum.
Vacip, akika, sünnet, adak ve benzeri isimler adı altında Bayram öncesinde toplanıyordu bu paralar. Genel itibari ile örnek vermek istiyorum. Tabi bu yıllarına göre değişiklik arz ediyor.
100 DOLAR TOPLAYIP 30 DOLARLIK KESTİRİYORLAR
Küçükbaş hayvanlar için hisse için belirlenen bir miktar oluyor. Ben küçükbaş hayvan örneğini vermek istiyorum. 100 dolar üzerinden toplanıyordu bu paralar. Ve Kurban Bayramı birkaç gün öncesinde sonrasında özellikle Afrika'nın farklı ülkelerinde bu kurbanlar 25 dolar üzerinden, 30 dolar üzerinden kestiriliyordu.
Geriye kalan 70-75 dolar örgütün hangi kısmına nereye ne şekilde harcandığını bilen yetkili imamlardan başka bilen kimse yok. Farkındaysanız yekün bir miktar üzerinden sadece 70-75 dolar üzerinden bahsediyorum ve yüzbinlerce kurbanın toplandığını düşünürseniz bu miktar çok ciddi bir miktar etmektedir.
"PARALARIN NE ŞEKİLDE HARCANDIĞI BELLİ DEĞİL"
Türkiye içerisinde kesilen kurbanlarda Güneydoğu'daki yoksul halka dağıtma şeklinde harcanıyordu. Ve örgütün evlerinde dağıtmak üzere saklandığı söyleniyordu. Ama ben bizzat gördüğüm akdarıyla örgütün evlerinde de tadımlık şeklinde yıl içerisinde dağıtılıyor sadece bayram mevisiminde değil. İşte geriye kalan Türkiye içerisinde kesilen kurbanların ne şekilde harcandığı veya satılıp satılmadığını da bilemiyorum.
Yetkili bir şahıstan Kurban mesulü diye adlandırılan birinden bizzat duyduğuma göre, biz vacip olanları keselim geriye verilen akikadır, sünnettir, adaktır bu tip kurbanlar kesilmese de olur. Allah onların niyetlerine göre inşallah kabul eder diye mevzuyu geçiştiriyordu.
Dolayısıyla bu şekildeki kesilmeyen kurbanların paraları nerede, ne şekilde harcanıyor bunu yetkili imamlardan başka bilen eden gören yok. Örgütün bir şekilde bir işlerinde kullanılıyordur…"
FETÖ'CÜ SALİM ZEYBEK'İN 'ADİL ÖKSÜZ' İTİRAFI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT mahrem yapılanması içinde bulunan FETÖ'cü Salim Zeybek, sosyal medyadan yayımladığı video ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz'ü, "MİT'çi" olarak gösteren belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.
ADİL ÖKSÜZ'Ü MİT İLE BAĞLANTILI GÖSTEREN BELGE NASIL HAZIRLANDI?
'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak bildiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine "Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var" dediğini aktaran Zeybek, "İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir" dedi.