FETÖ’cü Erkan Irmak FETÖ'nün 'kurban' oyununu itiraf etti: Paraların nereye gittiği belli değil

Geriye kalan 70-75 dolar örgütün hangi kısmına nereye ne şekilde harcandığını bilen yetkili imamlardan başka bilen kimse yok. Farkındaysanız yekün bir miktar üzerinden sadece 70-75 dolar üzerinden bahsediyorum ve yüzbinlerce kurbanın toplandığını düşünürseniz bu miktar çok ciddi bir miktar etmektedir.

"PARALARIN NE ŞEKİLDE HARCANDIĞI BELLİ DEĞİL"

Türkiye içerisinde kesilen kurbanlarda Güneydoğu'daki yoksul halka dağıtma şeklinde harcanıyordu. Ve örgütün evlerinde dağıtmak üzere saklandığı söyleniyordu. Ama ben bizzat gördüğüm akdarıyla örgütün evlerinde de tadımlık şeklinde yıl içerisinde dağıtılıyor sadece bayram mevisiminde değil. İşte geriye kalan Türkiye içerisinde kesilen kurbanların ne şekilde harcandığı veya satılıp satılmadığını da bilemiyorum.

Yetkili bir şahıstan Kurban mesulü diye adlandırılan birinden bizzat duyduğuma göre, biz vacip olanları keselim geriye verilen akikadır, sünnettir, adaktır bu tip kurbanlar kesilmese de olur. Allah onların niyetlerine göre inşallah kabul eder diye mevzuyu geçiştiriyordu.

Dolayısıyla bu şekildeki kesilmeyen kurbanların paraları nerede, ne şekilde harcanıyor bunu yetkili imamlardan başka bilen eden gören yok. Örgütün bir şekilde bir işlerinde kullanılıyordur…"

FETÖ'CÜ SALİM ZEYBEK'İN 'ADİL ÖKSÜZ' İTİRAFI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT mahrem yapılanması içinde bulunan FETÖ'cü Salim Zeybek, sosyal medyadan yayımladığı video ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz'ü, "MİT'çi" olarak gösteren belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.

ADİL ÖKSÜZ'Ü MİT İLE BAĞLANTILI GÖSTEREN BELGE NASIL HAZIRLANDI?

'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak bildiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine "Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var" dediğini aktaran Zeybek, "İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir" dedi.