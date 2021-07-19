Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2021 00:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 00:42
    ABONE OL

    Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda bankalar hizmet verecek mi?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve iç huzurunu yaşayan Müslüman alemi bir yandan da sıklıkla işlemler yapılan, gidilen PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler gibi kurum ve kuruluşların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki 2021 Kurban Bayramı’nda bankalar, noterler hizmet verecek mi?

    takvim.com.tr
    Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı?

    Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda bankalar, noterler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En çok ziyaret edilen, pek çok önemli işlemlerin yapıldığı PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler Kurban Bayramı 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde hizmet verecek mi? İşte yanıtı...

    KURBAN BAYRAMI'NDA PTT HİZMET VERİYOR MU?

    PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

    BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

    Pazartesi arefe günü yarım gün olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi sistemine dönecek. 19 Temmuz günü öğleden sonra ve bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Öte yandan Sağlık Ocakları da öğleye kadar hizmet verecek.

    Hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümleri açık olacak. Sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler.

    BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

    Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.

    KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER HİZMET VERİYOR MU?

    Kurban Bayramı sürecinde hastanelerin açık olup olmayacağı belli oldu. Buna göre; arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyette bulunmaya devam edecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek.

        NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

        Hafta sonu müsait olan vatandaşların işlerini halledebilmesi için yeni dönemde geçilen nöbetçi noter uygulaması ileartık cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştı. Nöbetçi noter uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kaldırılması ve normalleşme süreciyle birlikteen çok merak edilen konuların arasında yer almakta. Nöbetçi noter uygulaması şuan için hala aktif değildir. Yakın dönem içerisinde tekrardan hafta sonları nöbetçi noter uygulamasının başlaması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı
        Haberler Güncel Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda bankalar hizmet verecek mi?