Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda bankalar hizmet verecek mi?

Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda bankalar, noterler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En çok ziyaret edilen, pek çok önemli işlemlerin yapıldığı PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler Kurban Bayramı 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde hizmet verecek mi? İşte yanıtı...
KURBAN BAYRAMI'NDA PTT HİZMET VERİYOR MU?
PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Pazartesi arefe günü yarım gün olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi sistemine dönecek. 19 Temmuz günü öğleden sonra ve bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Öte yandan Sağlık Ocakları da öğleye kadar hizmet verecek.
Hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümleri açık olacak. Sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 19 Temmuz Pazartesi arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 1000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 26 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.
KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER HİZMET VERİYOR MU?
Kurban Bayramı sürecinde hastanelerin açık olup olmayacağı belli oldu. Buna göre; arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyette bulunmaya devam edecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek.