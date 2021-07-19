Bayramda PTT, bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler açık mı? 2021 Kurban Bayramı’nda bankalar hizmet verecek mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA PTT HİZMET VERİYOR MU?

PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?



Pazartesi arefe günü yarım gün olması nedeniyle eczaneler öğleden sonra nöbetçi sistemine dönecek. 19 Temmuz günü öğleden sonra ve bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Öte yandan Sağlık Ocakları da öğleye kadar hizmet verecek.

Hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümleri açık olacak. Sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler.