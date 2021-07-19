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    • 19.07.2021 11:12
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    Bayramda ulaşım bedava mı? 20- 23 Temmuz Kurban Bayramı'nda İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ücretsiz mi 2021?

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 20- 24 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Yolculuğa çıkacak olanlar veya şehir içinde ulaşım araçlarını kullanacak kişiler toplu taşımanın bedava olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler bayramda metro, tramvay, otobüs, metrobüs ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bir gelenek haline gelmiştir. Peki, Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı? Bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bayramda ulaşım ücretsiz mi?

    Kurban Bayramı için geri sayım bitti. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayıp, kesilen kurbanlıkların etlerini paylaşarak ibadetlerini yerine getirecekler. Bu sene Kurban Bayramı 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler arasında toplu ulaşım hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde konuyla ilgili gerekli bilgileri sizler için derledik. Peki, Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı? Bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar!

    19 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

    KURBAN BAYRAMI TOPLU TAŞIMA, İETT, OTOBÜS, METRO, TRAMVAY, VAPUR, METROBÜS BEDAVA MI?

    İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.

        2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

        BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Başkan Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

        Köprü ve otoyollar 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

        HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

        Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.
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        Haberler Güncel Bayramda ulaşım bedava mı? 20- 23 Temmuz Kurban Bayramı'nda İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ücretsiz mi 2021?