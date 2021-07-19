Bayramda ulaşım bedava mı? 20- 23 Temmuz Kurban Bayramı'nda İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ücretsiz mi 2021?

Kurban Bayramı için geri sayım bitti. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayıp, kesilen kurbanlıkların etlerini paylaşarak ibadetlerini yerine getirecekler. Bu sene Kurban Bayramı 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler arasında toplu ulaşım hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde konuyla ilgili gerekli bilgileri sizler için derledik. Peki, Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı? Bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar!
19 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
KURBAN BAYRAMI TOPLU TAŞIMA, İETT, OTOBÜS, METRO, TRAMVAY, VAPUR, METROBÜS BEDAVA MI?
İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.