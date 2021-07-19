Bayramda ulaşım bedava mı? 20- 23 Temmuz Kurban Bayramı'nda İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ücretsiz mi 2021?

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

Köprü ve otoyollar 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.