DEAŞ'a ağır darbe! Lojistik Hücresi deşifre oldu terörist El Turki kıskıvrak yakalandı







Terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin her hareketlerinde talimatlar ve doğrudan icazetler aldıkları Fazlı K.'ya bağlı Hücre Evi'ndeki aramalarda 6 harici disk, bir havalı tabanca, şarjör, av tüfeği, 90 sahte pasaport, 80 mühür ve kaşe, sahte evrak ve belgelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, çok sayıda dijital materyal, haklarında "Toplatma Kararı" bulunan yasaklı kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Sabah'ta yer alan habere göre, suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Fazlı K.'nın da aralarında olduğu Hücre Evi'nin sorumlularından 6 şüpheli tutuklandı. Çoğu YTS olan yabancı uyruklu diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.