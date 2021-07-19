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    • 19.07.2021 09:57
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    Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti saati ne zaman başlar, ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2021?

    Kurban kesim zamanı ne zaman biter? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayıp, kesilen kurbanlıkların etlerini paylaşarak ibadetlerini yerine getirecekler. Kurban kesmek için niyet eden ve kurbanını satın alan vatandaşlar kurban keserken dikkat edilmesi gerekenleri araştırmaya başladı. Bu bağlamda kesim vakti en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nın hangi günü kurban kesilir? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti saati ne zaman başlar, ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2021?

    Kurban kesimi ne zaman başlar? Arefe günü kurban kesilir mi? Soruları gündemde merak edilerek araştırılıyor. Kurban, kulun Allah'a olan teslimiyetini simge etmektedir. Bundan dolayı Müslüman alemi için oldukça önemli bir ibadettir. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban kesmek için niyet eden ve kurbanını satın alan kişiler kurban keserken dikkat etmesi gereken unsurları araştırmaya başladı. Peki, Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BİTER? BAYRAMIN 2. 3. VE 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

    Kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar.

    KURBAN KESİM SAATİ NE ZAMAN?

    Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur.

    ARİFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

    Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir. Arife günü ve bayramın dördüncü günü kurban kesilmez. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

    Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

    Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna "udhiyye" ; hac da kesilen kurbana "hedy" denir. Mali ibadetlerden biri olan kurban, İmam-i Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep imamlarına göre müekked sünnettir. Kurban kesmeyi Peygamber (sav) Efendimiz hayatında hiç terk etmemiştir.

        KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

        Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in yüce Allah'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş olur. Aynı zamanda kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

        Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

        Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

        Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
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        Haberler Güncel Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti saati ne zaman başlar, ne zaman biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi 2021?