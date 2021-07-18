Başkan Erdoğan, dün partisinin Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı

Başkan Tayyip Erdoğan, dün Erzurum'daydı... AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Şu mesajları paylaştı:

İl ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ettikçe, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldikçe şu hakikate tekrar tekrar şahit oluyoruz. AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir.

Kimi zaman ailesinden, kimi zaman işinden, iş yerinden, kimi zaman da sağlığından fedakarlık ederek aşkla, şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. Bu mücadeleyi girdiği her seçimde zafere taşıyan da bu günlere getiren de işte bu isimsiz kahramanların, çabası, gayreti özverisidir.

Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, yol haritamızı belirliyoruz. AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendisini sürekli yenilemiştir.

AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır. Kibir, böbürlenme, vatandaşla arasına duvarlar örmek bize yakışmaz. Hele millete rağmen hareket etme kesinlikle söz konusu değildir.

Başkan Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılışını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

Başkan Erdoğan, Rize'de selden zarar gören alanların afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Afette 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuştu.