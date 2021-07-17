Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok.

Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.





İşte biz de Erzurum'u bir kez daha yaşamaya geldik. Her ne kadar bu aziz şehre sık gelemiyor olsak da gözümüz ve gönlümüz buradadır. Sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdik, takipçisi olduk. Seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyen Çat'ın Yavi köyündeki kardeşime layık olmanın gayreti içindeyiz.

Taksim Cami'nin açılışı anısına annesi ile birlikte bana ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehranur kardeşimin kalbine layık olma peşindeyiz. Erzurum'da hayvancılık yapan ve yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntısını giderme gayreti içerisindeyiz.

Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.

ERZURUM'A HİZMET ÜSTÜNE HİZMET

Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3500 araçlık otoparka sahip 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz sadece şehrimizin bölgemizin değil, ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir. Bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir.

Esasen yaklaşık 1 yıl önce fiilen hizmet vermeye başlayan hastanemiz salgın döneminde şehrimize büyük katkı sağlamıştır.

Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.

Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz.

TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.



