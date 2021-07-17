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    • 17.07.2021 20:13
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da gençlerle buluştu

    Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum’da buluştu.

    Başkan gençlerle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Erzurum'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

    AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan daha sonra da Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

    GENÇLERLE BULUŞTU
    Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

    Başkan Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum'da buluştu.

        SIRADA KAHRAMANMARAŞ VAR
        Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle yaptığı buluşmada sıradaki buluşmanın Erzurum'da daha sonra da Kahramanmaraş'ta olacağını açıklamıştı

        İşte görüşmeden kareler;
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