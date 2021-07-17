Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Erzurum'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan daha sonra da Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.
GENÇLERLE BULUŞTU
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum'da buluştu.