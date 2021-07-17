Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro! Başlama vuruşunu Başkan Erdoğan yapacak

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maçta; Bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak.
BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN ERDOĞAN İLE TATAR YAPACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.
BEYAZ TAKIM
34-Haydar Ali Yıldız
57-Hakan Ünsal
14-Faruk Atalay
25-Acun Ilıcalı