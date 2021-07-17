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    • 17.07.2021 17:04
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    Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro! Başlama vuruşunu Başkan Erdoğan yapacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali’ne katılacak. Etkinlik kapsamında bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz’da maç yapacak. Karşılaşmada başlama vuruşunu Başkan Erdoğan'ın yapılacağı bildirilirken karşılaşmada oynayacak isimler de belli oldu.

    Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro!

    Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maçta; Bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak.


    BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN ERDOĞAN İLE TATAR YAPACAK
    Sabah'ta yer alan habere göre, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.

    BEYAZ TAKIM

    1- Serdar Kulbilge

    6-Hamit Altıntop

    34-Haydar Ali Yıldız

    57-Hakan Ünsal

    14-Faruk Atalay

    25-Acun Ilıcalı

        17-Tuncay Şanlı

        61-Süleyman Soylu

        11-Saffet Akyüz

        5-Mehmet Nuri Ersoy

        4-Hüseyin Sertoğlu

        42-Murat Kurum

        7-Mevlüt Çavuşoğlu

        20-Başak Ruso

        KIRMIZI TAKIM

        1- Cengiz Uzun

        2-Emre Aşık

        55-Sabri Sarıoğlu

        3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu

        7-Mehmet Aurelio

        8-Aycan Yanaç

        9-Chris Forsberg

        2-Hüseyin Amcaoğlu

        10-Ersan Saner

        61-Mustafa Varank

        10-Erhan Arıklı

        12-Bülent Akın

        6-Musa Suiçmez

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        Haberler Güncel Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro! Başlama vuruşunu Başkan Erdoğan yapacak