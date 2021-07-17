Kıbrıs’taki Şöhretler Maçı’na ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi kadro! Başlama vuruşunu Başkan Erdoğan yapacak



BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN ERDOĞAN İLE TATAR YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ''Şöhretler Karması maçı 19 Temmuz Pazartesi saat 22.00'de oynanacak. Unutulmaz bir maç olacak. Maçta başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak'' diye konuştu.

BEYAZ TAKIM

1- Serdar Kulbilge