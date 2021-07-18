AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki: Büyük talihsizlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'na belirli şartlar altında başörtüsü yasağının uygulanabileceğine hükmetmesi nedeniyle tepki gösterdi.
Kararın büyük bir talihsizlik olduğunu ifade eden Çelik, "Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir." dedi.
İşte Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı o açıklamaları;
"İSLAMOFOBİK YABANCI DÜŞMANI ÇEVRELERİ CESARETLENDİRECEKTİR"
Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.
ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.