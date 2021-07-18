AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki: Büyük talihsizlik

"BÜYÜK TALİHSİZLİKTİR"

ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.