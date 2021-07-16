Başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a sanatçılardan destek: Artık yeter!





FULDEN URAS: "Ne hakla, hangi cüretle insanları böyle ayrıştırabiliyorlar. Bu mekânları açık açık yazın biz de gitmeyelim."



TUĞBA NUR GÜNEŞ: "Bu mağdur edebiyatı değil bu kararmış zihinlere tepkidir. Aslan bunu o kadar kibar bir dille anlatmış ki, ben bu kadar sakin kalabilir miydim bilmiyorum. Biz kadınlar olarak istediğimiz her şeyi giymekte özgürüz! İster başörtüsü takarız ister şort giyeriz."



İPEK ELA EYLÜL: "Yaptıkları terbiyesizlik. Lütfen artık herkes saygı duysun birbirine, hangi çağdayız."





ZEHRA BOZ: "Elon Musk Mars'ta hayat kuruyor, biz nelerle meşgulüz. İlahi cahillik, saygısızlık sen adamı öldürürsün. Prehistorik çağdaki dinozorlara selam. Artık aramıza katılın ateş, tekerlek, yazı, matbaa bulundu."



'TATİL YERLERİNDEKİ ÇİRKİN BAKIŞLAR BİZİ YIPRATIYOR'

Sabah'ta yer alan habere göre, özellikle tatil yerlerindeki yaşanan bu durumun son derece rahatsız edici olmaya başladığını belirten modacı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir otele gittiğimizde "Aa başörtülü müsünüz, burada rahat edemezsiniz" diyorlar.