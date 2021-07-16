Başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a sanatçılardan destek: Artık yeter!

Modacı Hülya Aslan, başörtüsünden dolayı Alaçatı'da yaşadığı çirkin saldırıyı Instagram'da paylaştı. "Otel ve restoranlardaki bakışlar bizi çok rahatsız ediyor, artık bu durum biraz zorbalığa dönmeye başladı" diyen Aslan'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
"KAPALILAR NE ALAKA" DİYEREK KÜFÜR ETTİLER
Muhafazakâr kesimin tanınmış modacılarından Hülya Aslan tatil için gittiği Alaçatı'da başörtüsünden dolayı taciz edildi. Aslan, yaşadıklarını anlattı: "Alaçatı'dan arabayla geçerken 3-4 genç "Kapalılar ne alaka" diyerek küfretti. Biz buna benzer o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Bir otele gittiğimizde kapalı olduğumuz için oranın denizine haşema giydiğimiz için bizi almıyorlar. Artık bu iş biraz zorbalığa dönüşmeye başladı. Instagram'da uzun bir yazı paylaştım. Birleştirici ve naif bir söylemle yazdım. Sanatçılardan da destek gördüm."
Tatil yerlerinde bu zorbalığı daha fazla yaşadıklarını dile getiren Hülya Aslan, şunları söyledi: "Konuyla ilgili yaptığım paylaşımın altına binlerce bu tarzda yorum yapıldı. İzmir'de, Fethiye'de binlerce hikâye var ve o kadınlara farklı farklı şekillerde travmalar yaşatılmış. Çünkü tatile gidiyorsunuz ve gittiğinizde saçma sapan bakışlarla ve tavırlarla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu da biraz can sıkıcı olmaya başladı. Ben de bunu yüksek sesle dile getirmek istedim. Hem açık hem kapalı binlerce insandan ciddi destek aldım."