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    • 19.07.2021 09:21
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    Peygamber Efendimizin arefe duası! Arefe günü duası okunuşu! 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl?

    Arefe günü duaları namazları vatandaşlar tarafından araştırılırken Peygamber Efendimizin arefe duası merak ediliyor. Arefe gününde dualar okunacak ve ibadetler yerine getirilecek. 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı merak edilen bilgilerden birisi. 2021 Kurban Bayramı öncesi arefe gününde vatandaşlar dualarını okumayı ihmal etmeyecek. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

    takvim.com.tr
    Peygamber Efendimizin arefe duası! 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı!

    Peygamber Efendimizin arefe duası! Arefe günü duaları namazları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. 2021 Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi yaşanacak arefe gününü dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar da Peygamber Efendimizin arefe duası hakkında bilgi almak istiyor. Peki; arefe günü duaları namazları nelerdir? 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl? Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

    PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE DUASI!

    Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.

    Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

    Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR!

    Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

    Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

    ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

    Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

    Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

        Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

        100'ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

        Bismillahir Rahmanir Rahim

        Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

        La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

        Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

        TÖVBE NAMAZI

        İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        2 REKATLIK AREFE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI

        1. REKAT

        -"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

        -"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

        -Sübhaneke'yi okuruz

        -Euzü-besmele çekeriz

        -Fatiha Suresini okuruz

        -Kur'an'dan bir sure okuruz

        -Rüku'ya gideriz

        2. REKAT

        -Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

        -Besmele çekeriz

        -Fatiha Suresini okuruz

        -Kur'an'dan bir sure okuruz

        -Rüku'ya gideriz

        -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

        -Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

        -"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

        -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
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        Haberler Güncel Peygamber Efendimizin arefe duası! Arefe günü duası okunuşu! 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl?