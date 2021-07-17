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    • 17.07.2021 14:24
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    Niğde'de yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı! Valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı

    Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 74 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Valilikten yapılan açıklamada, "Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

    AJANSLAR
    Kaçıyorlardı! 74'ü Niğde'de yakalandı

    Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 74 yabancı uyruklu yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

    Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı.

    Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.


    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "16.07.2021 günü ilimiz Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık "100" düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar "74" düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

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