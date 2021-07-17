Başkan Recep Tayyip Erdoğan: KKTC’de bir müjde vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. İlk olarak annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geçti.
Namaz sonrası şu mesajları verdi:
Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var. Merasimlerimizde gerek adaya gerekse tüm dünyaya mesajlarımız olacak.
Maalesef Rize'deki sel felaketinde şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 5 vefatımız var. Üç bakanımız orada. Kendileriyle irtibat halindeyim.
Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. 00.13'te 90 bin camimizde selalar okundu. Külliyemizin karşısında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. İçeriği itibarıyla insanı duygulandıran, gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Levent'e geçti. Yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatını inceledi.
AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Faik Öztrak'ın, Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" dedi.
Namaz sonrası şu mesajları verdi:
Pazartesi günü KKTC'ye ziyaretimiz var. Birinci gün KKTC parlamentoda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada vermek istiyorum. Salı günü yine KKTC'de malum her yıl yaptığımız törenleriniz var. Merasimlerimizde gerek adaya gerekse tüm dünyaya mesajlarımız olacak.
Maalesef Rize'deki sel felaketinde şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 5 vefatımız var. Üç bakanımız orada. Kendileriyle irtibat halindeyim.
Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. 00.13'te 90 bin camimizde selalar okundu. Külliyemizin karşısında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. İçeriği itibarıyla insanı duygulandıran, gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Levent'e geçti. Yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatını inceledi.
AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Faik Öztrak'ın, Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır" dedi.