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    • 17.07.2021 20:06
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.

    Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.

    En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

    En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.



    "AŞI İLE SALGINI GÜNDEMDEN ÇIKARALIM"
    Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" açıklamasında bulundu.

        16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu