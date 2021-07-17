BAYKAR'dan heyecanlandıran 'bayram' paylaşımı: 20 Temmuz'u bekleyin

Bayraktar İHA ve SİHA'larımızın üretimini gerçekleştiren BAYKAR savunmadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' ifadeleriyle bir video paylaşıldı.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar BAYKAR'ın paylaşımına yanıt olarak bir mesaj verdi.
"MENZİLE VARMAK MI YOLA ÇIKMAK MI?"
Bayraktar mesajnında, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTekolojiHamlesi" ifadelerine yer verdi.
2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.
Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.