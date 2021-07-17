BAYKAR'dan heyecanlandıran 'bayram' paylaşımı: 20 Temmuz'u bekleyin

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar BAYKAR'ın paylaşımına yanıt olarak bir mesaj verdi.

"MENZİLE VARMAK MI YOLA ÇIKMAK MI?"

Bayraktar mesajnında, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTekolojiHamlesi" ifadelerine yer verdi.

2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.