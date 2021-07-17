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    BAYKAR'dan heyecanlandıran 'bayram' paylaşımı: 20 Temmuz'u bekleyin

    Bayraktar İHA ve SİHA'larımızın üretimini gerçekleştiren BAYKAR savunmadan dikkat çeken bir paylaşım geldi. BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım!

    Bayraktar İHA ve SİHA'larımızın üretimini gerçekleştiren BAYKAR savunmadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'' ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

    BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar BAYKAR'ın paylaşımına yanıt olarak bir mesaj verdi.

    "MENZİLE VARMAK MI YOLA ÇIKMAK MI?"
    Bayraktar mesajnında, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTekolojiHamlesi" ifadelerine yer verdi.

    2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
    Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.

    Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

        Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurtdışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

        Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

        Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 300 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.

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