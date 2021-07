Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi. Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.





It is unbelievable that fascism just spread to the courts.



This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.



Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.



We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83