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    • 17.07.2021 15:25
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanının Avrupa’daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.

    Altun'dan Avrupa'ya başörtüsü tepkisi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanının kararını değerlendirdi. Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki