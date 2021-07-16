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    • 16.07.2021 13:40
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    Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte tarihi

    Temmuz ayının ortalarında Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda İslam alemi dini vazifelerini yerine getirecek. Bu nedenle özellikle son günlerde "Bayrama kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte dini günler takviminde yer alan bilgiler...

    Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte tarihi

    İslam alemi yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bayram için geri sayım devam ederken vatandaşlar başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. sürdürüyor. Peki, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte tarihi...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
    Miraç Kandili: 10 Mart 2021
    Berat Kandili: 27 Mart 2021
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

        İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

        KURBAN KESME ŞARTLARI NELERDİR?

        Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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        Haberler Güncel Bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte tarihi