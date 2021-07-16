İslam alemi yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bayram için geri sayım devam ederken vatandaşlar başlangıç ve bitiş tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. sürdürüyor. Peki, bayrama kaç gün kaldı? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün başlıyor? İşte tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte dini günler takvimi;