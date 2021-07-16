ÖSYM YKS 2021 son dakika: YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sınavına katılan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında taban-tavan puanları, kontenjanlar belli oldu. Aynı zamanda YKS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS, TYT, AYT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.