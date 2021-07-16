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    ÖSYM YKS 2021 son dakika: YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?

    2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite sınavlarına katılan milyonlarca kişi YKS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Bu bağlamda, tercihlerin yapılacağı tarih ve 2021 üniversite taban-tavan puanları, kontenjanları belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    YKS sınavına katılan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında taban-tavan puanları, kontenjanlar belli oldu. Aynı zamanda YKS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS, TYT, AYT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    2021 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

        2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

        2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

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        Haberler Güncel ÖSYM YKS 2021 son dakika: YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?