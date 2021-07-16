ÖSYM son dakika! YKS tavan taban puanları 2021 açıklandı! YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması!

1.3. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN OBP'LERİNİN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR



2021-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2022-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.



1.4. MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.