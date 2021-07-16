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    ÖSYM son dakika! YKS tavan taban puanları 2021 açıklandı! YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması!

    ÖSYM son dakika açıkladı. YKS sınavına giren öğrenciler tarafından 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Gelen son dakika haberine göre, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Bu bağlamda, YKS tercihlerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS taban tavan puanları!

    takvim.com.tr
    ÖSYM son dakika! YKS tavan taban puanları 2021!

    YKS sınavına giren öğrenciler tarafından 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Gelen son dakika haberine göre, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Bu bağlamda, YKS tercihlerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS taban tavan puanları!

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

    MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

        1.2. ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

        1.3. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN OBP'LERİNİN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

        2021-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2022-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

        1.4. MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?
        Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
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        Haberler Güncel ÖSYM son dakika! YKS tavan taban puanları 2021 açıklandı! YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması!