YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu: 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Yapılan açıklamanın ardından sınava katılan milyonlarca öğrenci kılavuzda yer alan bilgileri öğrenmeye başladı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları duyuruldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylara duyurulması bekleniyor.