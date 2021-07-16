YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu: 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları duyuruldu
YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınavın ardından tercihlerin yapılacağı döneme odaklanmıştı. YKS ile TYT - Temel Yeterlilik Testi ve AYT - Alan Yeterlilik Testi sınavları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler hem sonuçlara hem de tercih kılavuzuna çevrilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları
16.07.2021 15:51
- Son Güncelleme: 16.07.2021 15:54
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Yapılan açıklamanın ardından sınava katılan milyonlarca öğrenci kılavuzda yer alan bilgileri öğrenmeye başladı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları duyuruldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylara duyurulması bekleniyor.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.