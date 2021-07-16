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    • 16.07.2021 20:17
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Kritik görüşmesinin detayları...

    AA
    Türkiye ile ABD arasında üst düzey temas

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

    Türkiye'nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

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