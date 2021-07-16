Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Mehmet Durakoğlu ve yöneticileri ağır cezada yargılanacak

Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve baro yetkilisi 4 avukat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı'nın, Durakoğlu ve baro yetkilisi avukatlar hakkında kovuşturma iznini de verdiği öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İstanbul 1 No'lu Barosu, geçen yıl nisan ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklamayla hedef aldı. Tepki çeken açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle Avukat Fatih Danalıoğlu, İstanbul 1 No'lu Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı.
İnceleme kapsamında İstanbul 1 No'lu Barosu'nun 5 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.
TUHAF SAVUNMA
Sabah'ta yer alan habere göre, Durakoğlu, savunmasında, Erbaş'ın insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının 'hukuksuz' olduğunu iddia etti. Durakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı'nın en temel görevi olan insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının AİHM kararlarına göre hukuka aykırı olduğunu söyledi.