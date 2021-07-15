Firari FETÖ'cüler 15 Temmuz belgesellerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kullandı

15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millet FETÖ'cü hainlere karşı dik durarak bu ülkede darbe yapmanın artık kolay olmadığının mesajını verdi. 251 vatan evladı FETÖ'cü alçakların saldırılarında şehit olurken binlerce kişi ise gazi oldu. O gece, meydanlarda olmayıp saklanan bir kişi vardı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.