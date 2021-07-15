Firari FETÖ'cüler 15 Temmuz belgesellerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kullandı

15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millet FETÖ'cü hainlere karşı dik durarak bu ülkede darbe yapmanın artık kolay olmadığının mesajını verdi. 251 vatan evladı FETÖ'cü alçakların saldırılarında şehit olurken binlerce kişi ise gazi oldu. O gece, meydanlarda olmayıp saklanan bir kişi vardı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNDE SAKLANDI
Kılıçdaroğlu o gece Atatürk Havalimanı'na indikten sonra tankların arasından geçerek dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitti ve sabaha kadar kahve içerek yaşananları televizyondan izledi.
"TİYATRO" DEDİ
CHP Genel Başkanı her fırsatta 15 Temmuz'da yaşananları ise "tiyatro" olarak nitelendirdi ve "20 Temmuz sivil darbesi" diyerek 15 Temmuz'daki direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştı.