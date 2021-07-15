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    • 15.07.2021 14:21
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    Firari FETÖ'cüler 15 Temmuz belgesellerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kullandı

    Her fırsatta 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin FETÖ'cü hainlere karşı duruşunu "tiyatro" diyerek küçümseyen ve o gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler de kullandı. Firari FETÖ'cüler, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde de hazırladıkları "Orkoz" isimli belgeselde Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında AFP'ye verdiği röportaja da yer verdi.

    takvim.com.tr
    FETÖ'cüler belgesellerinde Kılıçdaroğlu'nu kullandı

    15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde millet FETÖ'cü hainlere karşı dik durarak bu ülkede darbe yapmanın artık kolay olmadığının mesajını verdi. 251 vatan evladı FETÖ'cü alçakların saldırılarında şehit olurken binlerce kişi ise gazi oldu. O gece, meydanlarda olmayıp saklanan bir kişi vardı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

    BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNDE SAKLANDI
    Kılıçdaroğlu o gece Atatürk Havalimanı'na indikten sonra tankların arasından geçerek dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitti ve sabaha kadar kahve içerek yaşananları televizyondan izledi.

    "TİYATRO" DEDİ
    CHP Genel Başkanı her fırsatta 15 Temmuz'da yaşananları ise "tiyatro" olarak nitelendirdi ve "20 Temmuz sivil darbesi" diyerek 15 Temmuz'daki direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

        FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NU KULLANDI
        15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu gibi FETÖ'cü firari hainler bir belgesel hazırladı. Bold Medya adı altında YouTube'da yayın yapan FETÖ'cüler "Orkoz-15 Temmuz Belgeseli"ne bir video yayınladı. Belgeselde Kılıçdaroğlu'nun da 2017'de AFP'ye verdiği röportajdan görüntüler yer aldı.

        DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "HİKAYE" DEDİ
        Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, "Mahkemeler medya yargı polis hepsi bu hikayeye sadık kaldılar" dedi.

        Skandal açıklamalarına devam eden Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven, "Medyanın ele geçirilmesi, HSYK sisteminin değiştirilmesi Erdoğan'ın rejim değişikliğine ses çıkartabilecek 2 gücü yok etmesi içindi." ifadelerine yer verdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ HAKARET
        FETÖ'cülerin kullandığı Kılıçdaroğlu kısmında CHP Genel Başkanı, "Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da darbe yaptılar. Şuan Türkiye bir darbe süreci içinde." ifadelerine yer verdi.

            BELGESELİ HAZIRLAYAN KILIÇDAROĞLU'NA KOLTUĞU HAZIRLAYAN KİŞİ
            Belgeseli hazırlatan Cevheri Güven de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakından tanıdığı bir isim. FETÖ'cü Güven, Deniz Baykal'ın kasetini servis eden isim. Baykal'a yapılan o kumpas sonrası CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmuştu.
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