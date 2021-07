Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Özbekistan'da, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin devletten hainleri temizledikçe daha da güçlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hainleri devletimizden temizledikçe güçlendik. Bugün Türkiye daha güçlüdür, daha bağımsızdır" dedi.

"FETÖ'YLE DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Darbe girişiminden bir buçuk ay sonra Silahlı Kuvvetler'in Fırat Kalkanı Operasyonu'nu düzenlediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bakanlığımızda da aynısı yaşandı. Hainler gitti, daha da güçlendik. FETÖ'yle dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerini 42 ülkede sonlandırdık. Birçok ülkeden çok sayıda FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesini sağladık. Bu mücadeleyi hep birlikte, kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelere yaptığı çağrısını yineleyerek şunları kaydetti:

"Buradan herkese yaptığımız çağrıyı tekrar etmek istiyorum. Bu sinsi terör örgütü bugün bize, yarın size saldıracak. Bizde nasıl gençlerin beyinlerini yıkadılarsa sizin gençlerinizin de beyinlerini aynı şekilde yıkıyorlar. Kendi milli güvenliğimiz, sizlerin milli güvenliği için, çocuklarınızın geleceği için hainlerden yol yakınken ayrılın ve bunlardan kurtulun. Yarın çok geç olabilir. Maalesef bazı kardeş ülkelerde bunun çok genç olduğunu görüyoruz."

Özbekistan yönetimine örgüte karşı aldığı tedbirler için teşekkür eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini de vurguladı.

"BİRLİĞİMİZİ KORUDUĞUMUZ MÜDDETÇE YOLUMUZ DA BAHTIMIZ DA AÇIK OLACAKTIR"

Türkiye'nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya'da hem sahada hem masada daha güçlü olduğuna dikkati çekerek, "Nasıl ki terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyorsak Türkiye'nin dünyadaki yerini yükseltmek için de aynı kararlılıkla hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk'ün kendisini bağımsız, özgür ve güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı olarak hissetmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "İçeride ve dışarıda birliğimizi koruduğumuz müddetçe yolumuz da bahtımız da açık olacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de söylediği gibi 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' Bu sözün doğruluğunu 15 Temmuz gecesi tanklara, helikopterlere, savaş uçaklarına göğsünü siper eden milletimiz dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şehitlere rahmet, gazilere ise minnet duygularını ileten Çavuşoğlu, sözlerini, "Bu vatana hizmet de uğrunda şehadet de vazifemizdir" diyerek tamamladı.