15 Temmuz hain darbe girişiminde 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık

Askeri konvoyun geçişi sırasında yolu kapatanlar arasındaki 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki askeri araca bindi. Direksiyona geçip, aracı durdurduktan sonra anahtarını alan Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurdu.
O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu. Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocuklarını da alıp dışarı çıktığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi üzerine Dağdelen, ailesiyle birlikte Çardak Havalimanı'na yöneldiklerini söyledi.