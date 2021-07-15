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    • 15.07.2021 18:20
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    Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Askere gidecek vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bu sene bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için başvuru ücreti açıklandı. Öte yandan, Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuna göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu bağlamda, bedelli askerlik ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları ve ücreti hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır 2021? Ücreti...

    Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretine yapılan zam belli oldu. Görevini bedelli olarak yapmak isteyen asker adaylarının bu yıl ödeyeceği ücret yüzde 13,50 zamlanmış oldu. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün? İşte konu hakkında detaylı bilgilert!

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

    2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi. Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.

    BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ AYI ÜCRETİ 2021

    Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek.

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

    Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
    Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
    Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

        BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDAKİ ÜCRETİ NEREYE YATIRACAĞIM?

        Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEM HALİNDE YEDEK SUBAY OLARAK ASKERE ALINABİLİR MİYİM?

        Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde bedelli askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.

        BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ İÇİN BİZZAT MÜRACAAT ETMEK ZORUNDA MIYIM?

        Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUMU HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPABİLİRİM? ÖDEME VE BAŞVURUMU HANGİ TARİHE KADAR TAMAMLAMALIYIM?

        7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir.

        Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim, bedelli askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?

        7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunması halinde yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci madde 6'ncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
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        Haberler Güncel Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?