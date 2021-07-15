Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi. Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.

BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ AYI ÜCRETİ 2021

Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek.