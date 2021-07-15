Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücretine yapılan zam belli oldu. Görevini bedelli olarak yapmak isteyen asker adaylarının bu yıl ödeyeceği ücret yüzde 13,50 zamlanmış oldu. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün? İşte konu hakkında detaylı bilgilert!
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?
2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi. Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ AYI ÜCRETİ 2021
Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.