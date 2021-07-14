15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı yoksa hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü yani yarın Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki bunlar arasında sağlık ocakları da yer alıyor mu? Semtlerdeki Aile Sağlığı Merkezleri hizmet verecek mi?
15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI KAPALI MI?
Her resmi tatilde olduğu gibi 15 Temmuz'da da acil servisler dışında hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Nöbetçi eczaneler dışında eczaneler kapalı olacak. Öte yandan sağlık ocakları da yarın yani 15 Temmuz'da hizmet vermeyecek.
15 TEMMUZ'DA NELER OLDU?
Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 5 yıl geçti.
Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.