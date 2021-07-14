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    • 14.07.2021 12:35
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    15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı yoksa hizmet verecek mi?

    Resmi tatillerde vatandaşlar merakla kurum ve kuruluşların açık olup olmadığını araştırıyor ve bu noktada 15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? Sorusuna yanıt aranıyor. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl etkinliklerle kutlanırken şehitler de anılıyor. Bu özel günde en çok merak edilen kurumlar arasında Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları yer alıyor. Peki 15 Temmuz Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı yoksa hizmet verecek mi?

    takvim.com.tr
    15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı?

    15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezleri kapalı mı yoksa hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü yani yarın Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki bunlar arasında sağlık ocakları da yer alıyor mu? Semtlerdeki Aile Sağlığı Merkezleri hizmet verecek mi?

    15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI KAPALI MI?

    Her resmi tatilde olduğu gibi 15 Temmuz'da da acil servisler dışında hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Nöbetçi eczaneler dışında eczaneler kapalı olacak. Öte yandan sağlık ocakları da yarın yani 15 Temmuz'da hizmet vermeyecek.

    15 TEMMUZ'DA NELER OLDU?

    Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 5 yıl geçti.

    Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.

        Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.
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