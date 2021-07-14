Bursa'daki 14 milyon liralık kripto para vurgununa suç duyurusu! Uyaranları tehdit ediyor: Ekmeğime engel oluyorsun

DAHA ÖNCE DE İNSANLARI DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gerçek kimliğini gizleyen şüpheli hakkında çok sayıda dolandırıcılık dosyası açıldığı için kendini insanlara Erkan A. olarak tanıttığını belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Kendini farklı bir isimde tanıtmasına da bir açıklaması var. Şüphelinin Eren D. olarak farklı dolandırıcılık dosyaları var. Bu yüzden insanlar ona güvensin diye Erkan A.,adını kullanmayı tercih etmiş. Resmi kuruluşlarda yayınlanan kripto paralar kolay oluşturulmuyor fakat bu bahsettiğimiz 'coin' gerçek bir kripto para değil. 15-20 dakikada yapılabilecek bir şey. Çok basit bir dille yazılan vaatleri var ayrıca yayınladıkları bazı videolarda 'Siz paranızı bir sene burada tutun bir sene sonra Dubai'de malikane alabilecek duruma geleceksiniz' dedikleri için insanlar bunlara güvenmişler. Bu olay için yeni bir Çiftlik Bank vakası diyebiliriz ve bunun devamı da gelecektir."